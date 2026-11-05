Atasi Insomnia dengan Mengonsumsi 3 Makanan Ini

jpnn.com, JAKARTA - INSOMNIA merupakan salah satu masalah kesehatan yang harus segera diatasi.

Insomnia merupakan kondisi di mana seseorang kesulitan tidur nyenyak setiap malam.

Makanan kaya triptofan dan magnesium bisa membantu tubuh lebih rileks.

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Berikut beberapa makanan yang bisa mengatasi insomnia, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Daging Sapi

Daging sapi merupakan makanan yang kaya kandungan triptofan sekitar 230 miligram per 100 gram.

Untuk daging sapi giling rendah lemak (10 persen lemak), kandungannya sekitar 102 miligram triptofan per 100 gram.

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Selain itu, daging sapi juga mengandung vitamin B12, zat besi, dan seng yang penting untuk kesehatan tubuh.

Untuk pilihan yang lebih sehat, disarankan memilih potongan daging tanpa lemak atau menghilangkan bagian lemaknya sebelum dimasak.