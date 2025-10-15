Atasi Kelelahan dengan Rutin Mengonsumsi 8 Makanan Ini

jpnn.com, JAKARTA - KELELAHAN bisa dialami siapa saja. Ada beberapa penyebab kelelahan.

Mulai dari tidak mendapatkan pola makan yang tepat dan kekurangan vitamin hingga gaya hidup yang tidak banyak bergerak, sejumlah faktor bisa menyebabkan rasa lesu sepanjang hari.

Untungnya, ada sejumlah makanan super yang bisa membantu.

Makanan super adalah makanan nabati serta ikan dan susu yang dianggap padat nutrisi dan baik untuk kesehatan Anda.

Berikut penjelasannya, seperti dikutip laman Healthshots.com.

1. Semangka

Warnanya merah, besar, berair, dan penuh dengan khasiat yang menyehatkan.

Dehidrasi bisa menjadi salah satu alasan terbesar yang membuat Anda merasa mengantuk dan kelelahan sepanjang hari.

Untuk itu, penting untuk mengisi pola makan Anda dengan makanan yang mengandung banyak air.