Atasi Krisis Listrik Sekolah, Tim Ekspedisi Patriot Unpad Pasang PLTS di SMKN 2 Fakfak

jpnn.com, FAKFAK - Tim Ekspedisi Patriot (TEP) Universitas Padjadjaran (Unpad) membangun instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di SMK Negeri 2 Fakfak, Papua Barat.

Langkah ini dilakukan untuk mengatasi keterbatasan pasokan listrik yang selama ini menghambat kegiatan belajar mengajar dan praktik digital para siswa.

Sistem PLTS yang dipasang dirancang untuk menopang kebutuhan daya operasional sekolah secara mandiri. Instalasi tersebut terdiri dari panel surya berkapasitas 4.640 Watt-peak (Wp), inverter hybrid berkapasitas 6.000 watt, serta baterai penyimpanan energi sebesar 16.000 Watt-hour (Wh).

Sebelum adanya fasilitas ini, pihak sekolah sepenuhnya mengandalkan generator diesel untuk menyuplai listrik. Ketergantungan pada genset tersebut menjadi kendala utama, terutama bagi program-program keahlian yang menuntut penggunaan perangkat komputer dan alat digital secara intensif dalam kegiatan praktik siswa.

Kehadiran PLTS dari TEP Unpad membawa dampak langsung bagi efektivitas proses pendidikan di sekolah kejuruan tersebut. Pasokan listrik yang lebih stabil memungkinkan siswa dan guru menjalankan aktivitas akademik tanpa khawatir terputus oleh keterbatasan daya.

"Setelah ada PLTS ini, perubahannya sangat terasa," ungkap perwakilan pihak sekolah mengenai manfaat langsung dari pemasangan sistem energi surya tersebut.

Inovasi ini dikembangkan bersama alumni Universitas Padjadjaran. Sistem smart hybrid yang digunakan juga terhubung dengan smartphone sehingga pengguna dapat memantau dan mengatur penggunaan listrik sekolah melalui perangkat tersebut.

Selain di sekolah, TEP Unpad 2026 juga menyerahkan PLTS untuk mendukung kebutuhan listrik di tiga fasilitas publik lainnya, yaitu Gereja Advent di Kampung Warisa Mulya, Puskesmas Bomberay, dan sumur komunal di Kampung Thessa.