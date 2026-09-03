Atasi Lelah Akibat Kurang Tidur dengan Mengonsumsi 3 Makanan Ini

jpnn.com, JAKARTA - SALAH satu efek kurang baik akibat kurang tidur ialah tubuh merasa lelah.

Sering kali saat sedang mengantuk, Anda mengonsumsi makanan lebih banyak makanan, tetapi tidak bisa mencukupi kebutuhan energi.

Berikut beberapa contoh makanan yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan energi secara optimal saat kamu kekurangan waktu tidur, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Kacang-kacangan

Pemilihan konsumsi kacang tinggi lemak seperti kacang mede lebih baik, dibandingkan mengonsumsi makanan yang mengandung gula dan pemanis yang bisa memicu kenaikan kadar gula darah.

2. Buah mangga

Salah satu efek kurang tidur adalah keinginan untuk memakan makanan manis.

Konsumsi buah manga bisa mengatasi kondisi ini karena mangga mengandung banyak gula alami yang lebih baik untuk mengatur kadar energi tubuh dibandingkan gula tambahan pada makanan.

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3. Telur

Salah satu dampak dari kondisi kurang tidur adalah tekanan pada sel otot.

Namun, hal ini bisa dikurangi dengan asupan asam lemak seperti EPA dan DHA yang terdapat di dalam putih telur.