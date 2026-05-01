Atasi Macet & Kecelakaan, Pemkab Karawang Usulkan 6 Underpass di Perlintasan Sebidang

jpnn.com, KARAWANG - Pemerintah Kabupaten Karawang resmi mengusulkan pembangunan jalan terowongan atau underpass di enam titik perlintasan sebidang jalur kereta api. Langkah ini diambil guna mengurai kemacetan parah dan menekan angka kecelakaan.

Bupati Karawang Aep Syaepuloh menyatakan usulan ini akan segera dilayangkan kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Ia menyampaikan ada enam titik perlintasan sebidang yang perlu diperhatikan di wilayah Karawang, karena menjadi titik rawan macet dan rawan kecelakaan.

Keenam titik tersebut di antaranya perlintasan sebidang di Tanjungpura, Tuparev, Johar, Kosambi, Pancawati dan di wilayah Cikampek.

Dari enam titik perlintasan sebidang itu, bupati menyebutkan perlintasan sebidang di Kosambi dan Tuparev menjadi prioritas utama. Sebab titik itu menjadi "biang kerok" terjadinya kemacetan yang terjadi setiap hari, khususnya di jam-jam sibuk.

Ia mengatakan, untuk merealisasikan rencana pembangunan jalan terowongan di titik perlintasan sebidang, Pemkab Karawang akan segera mengirim surat usulan ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Langkah tersebut diambil menyusul adanya instruksi Presiden Republik Indonesia terkait percepatan penanganan perlintasan sebidang di seluruh Indonesia.

"Kami akan usulkan (pembangunan underpass di titik perlintasan sebidang) ke pusat. Mudah-mudahan bisa direalisasikan, meski tetap kita lihat kemampuan anggaran daerah," katanya.