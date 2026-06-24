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Atasi Masalah Gangguan Pencernaan dengan Mengonsumsi 6 Minuman Herbal Ini

Atasi Masalah Gangguan Pencernaan dengan Mengonsumsi 6 Minuman Herbal Ini
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Ilustrasi air lemon hangat. Foto: Laman Care2

jpnn.com, JAKARTA - GANGGUAN pencernaan bisa dialami oleh siapa saja. Gangguan pencernaan harus segera diatasi.

Dari sakit perut hingga mulas, setiap orang terkadang mengalami masalah gangguan pencernaan.

Meskipun gejala-gejala ini mungkin tidak menyebabkan masalah yang parah, gejala-gejala ini tetap bisa memengaruhi kualitas hidup Anda secara keseluruhan secara signifikan.

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Perubahan gaya hidup, seperti gaya hidup yang serba cepat, peningkatan asupan makanan olahan dan tidak sehat, peningkatan tingkat stres, dan kurangnya aktivitas fisik, telah membuat masalah pencernaan semakin umum.

Perubahan pola makan dan gaya hidup bisa berdampak positif pada kesehatan usus Anda.

Berbagai minuman juga bisa bermanfaat dalam meningkatkan pencernaan secara keseluruhan.

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Hidrasi, misalnya, sangat penting untuk kesehatan pencernaan, karena air membantu memecah makanan dan memfasilitasi penyerapan nutrisi.

Minuman tertentu bisa lebih mendukung proses ini, terutama yang mengandung bahan-bahan yang diketahui bisa membantu pencernaan.

Ada beberapa jenis minuman herbal yang sehat dan bergizi yang bisa membantu mengatasi gangguan pencernaan dan salah satunya teh adas.

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