Atasi Masalah Sayur Layu, TCL Hadirkan Inovasi Magnet Fresh 360° di Kulkas Terbaru

jpnn.com, JAKARTA - Menjaga kesegaran bahan makanan kerap menjadi tantangan bagi keluarga modern. Masalah seperti sayuran yang cepat layu, buah yang kehilangan kesegaran, hingga perubahan tekstur daging setelah dibekukan sering kali menurunkan kualitas hidangan sehat di rumah.

Menjawab kebutuhan tersebut, merek elektronik global TCL resmi memperkenalkan produk premium terbarunya, Kulkas FreeBuilt-In Series C690CDAI. Kulkas empat pintu ini mengunggulkan inovasi bernama TwinMag Prime Fresh.

Teknologi TwinMag Prime Fresh merupakan perpaduan dari dua sistem mutakhir, yaitu Magnet Fresh 360° dan -40°C Magnet Deep Fresh 360°. Kombinasi ini dirancang khusus untuk mempertahankan kesegaran, tekstur, dan kualitas nutrisi bahan makanan secara optimal, baik dalam kondisi segar maupun beku.

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Selain berfokus pada teknologi performa pendinginan, kulkas premium ini juga dirancang untuk mendukung gaya hidup modern melalui desain bodi yang elegan serta integrasi teknologi pintar yang memberikan kenyamanan ekstra bagi penggunanya.

TwinMag Prime Fresh: Dua Teknologi untuk Kesegaran Lebih Optimal



Sebagai inovasi unggulan, TwinMag Prime Fresh menghadirkan dua teknologi preservasi magnetik yang dirancang untuk menjaga kualitas bahan makanan pada ruang penyimpanan berbeda.



Pada ruang pendingin (Fresh Zone), Magnet Fresh 360° memanfaatkan teknologi preservasi magnetik yang dirancang untuk membantu menjaga kesegaran alami bahan makanan lebih lama. Teknologi ini membantu mempertahankan kualitas, tekstur, dan cita rasa buah, sayuran, serta daging selama penyimpanan, sehingga keluarga dapat menikmati bahan makanan yang tetap segar dan berkualitas saat diolah menjadi hidangan sehari-hari.



Sementara itu, pada ruang pembeku (Freeze Zone), -40°C Magnet Deep Fresh 360° menghadirkan teknologi pembekuan yang dirancang untuk mendukung pembentukan kristal es berukuran lebih kecil. Proses ini membantu menjaga tekstur, kualitas, dan cita rasa bahan makanan setelah dicairkan. Perpaduan kedua teknologi tersebut memberikan kemudahan bagi keluarga dalam menyimpan dan mengelola persediaan makanan dengan lebih praktis.



CEO TCL Indonesia Evan Tang mengatakan dengan mengusung visi ‘Sehat Dimulai dari yang Segar’, TCL Premium FreeBuilt-In Series C690CDAI hadir sebagai wujud komitmen perusahaan dalam menghadirkan inovasi bagi keluarga. Melalui teknologi TwinMag Prime Fresh, TCL ingin membantu menjaga kesegaran, kualitas, dan kandungan gizi bahan makanan lebih lama.

"Kami percaya bahwa teknologi terbaik adalah teknologi yang mampu memberikan kemudahan, kenyamanan, dan manfaat nyata bagi kehidupan keluarga Indonesia,” ujar Evan Tang.



Penyimpanan Lebih Terlindungi dengan T-Fresh dan Dual Cooling System



Selain menghadirkan teknologi kesegaran, TCL turut melengkapi kulkas ini dengan T-Fresh yang dirancang untuk membantu mengurangi bakteri dan menjaga kebersihan ruang penyimpanan. Teknologi ini memberikan perlindungan tambahan agar keluarga dapat menyimpan bahan makanan dengan lebih nyaman.



Melengkapi fitur tersebut, Dual Cooling System menghadirkan sistem pendinginan terpisah yang membantu mencegah pencampuran aroma antar-ruang serta menjaga kelembapan yang optimal. Dengan demikian, buah, sayuran, daging, dan makanan beku dapat disimpan sesuai kebutuhan masing-masing tanpa mengganggu aroma serta cita rasa alaminya.



FreeBuilt-In Design: Perpaduan Estetika Premium dan Teknologi Pintar



Berbeda dengan kulkas konvensional yang membutuhkan ruang sisa berlebih di sisi samping atau belakang untuk sirkulasi udara, TCL C690CDAI mengusung konsep FreeBuilt-In yang dipadukan dengan desain engsel khusus. Mekanisme ini memungkinkan pintu kulkas tetap dapat dibuka dengan sempurna meskipun diletakkan rapat dengan dinding atau kabinet dapur dengan celah hanya beberapa milimeter.

Selain itu, sistem pembuangan panas yang dipindahkan ke bagian bawah (Bottom Heat Dissipation) memastikan tampilan dapur tetap estetis tanpa celah kosong dan bebas dari risiko panas berlebih (overheat). Terpusatnya sirkulasi udara di bagian bawah ini juga melindungi material kitchen set dari risiko pemuaian atau kerusakan akibat paparan panas, sehingga furnitur dapur menjadi lebih awet sekaligus menjaga kinerja kompresor tetap stabil dan senyap.

Melalui konsep FreeBuilt-In Design, kulkas dapat ditempatkan secara freestanding dengan tampilan yang menyatu bersama kabinet dapur, menciptakan kesan built-in yang rapi dan modern. Desain bodinya yang ramping membantu mengoptimalkan penggunaan ruang, dengan sentuhan akhir Stellar Satin yang menghadirkan kesan elegan dan premium.



Selain keunggulan pada aspek preservasi dan keindahan desain, TCL juga melengkapi kulkas ini dengan fungsionalitas cerdas yang mendukung gaya hidup digital. TCL Premium FreeBuilt-In Series C690CDAI telah dibekali konektivitas Wi-Fi yang terintegrasi langsung dengan aplikasi TCL HOME.