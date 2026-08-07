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Atasi Masalah Sulit Tidur dengan Mengonsumsi 3 Vitamin Ini

Atasi Masalah Sulit Tidur dengan Mengonsumsi 3 Vitamin Ini
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Vitamin yang terdapat pada buah-buahan. Foto: Ilustrasi

jpnn.com, JAKARTA - INSOMNIA atau sulit tidur merupakan salah satu masalah kesehatan yang harus segera diatasi.

Salah satu cara mengatasi masalah sulit tidur ialah dengan mengonsumsi vitamin.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

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1. Vitamin C

Saat tubuh kekurangan vitamin C, risiko mengalami masalah jantung bisa meningkat.

Padahal, masalah kesehatan jantung merupakan salah satu faktor risiko yang bisa menyebabkan kamu mengalami sleep apnea.

Oleh sebab itu, penting bagi Anda memenuhi kebutuhan dari vitamin yang satu ini.

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2. Vitamin B Kompleks

Anda juga perlu memenuhi kebutuhan akan vitamin B12. Pasalnya, kekurangan vitamin ini bisa menyebabkan anemia dan masalah tidur nyenyak.

Namun, selain menjadi vitamin untuk mengatasi masalah sulit tidur, vitamin B kompleks juga memiliki manfaat lain untuk kesehatan.

Ada beberapa jenis vitamin yang bisa membantu mengatasi masalah sulit tidur dengan cepat dan salah satunya ialah tentu saja vitamin C.

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