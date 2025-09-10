Atasi Masuk Angin dengan Mengonsumsi 4 Bahan Alami Ini

jpnn.com, JAKARTA - MASUK angin merupakan salah satu masalah kesehatan yang bisa menyerang siapa saja.

Biasanya kondisi ini disebabkan oleh kurang tidur, kurang istirahat, telat makan, hingga sering begadang.

Gejalanya pun bervariasi mulai dari mual, demam, hingga sendawa dan sering buang angin.

Baca Juga: Atasi Masuk Angin dengan Mengonsumsi 3 Obat Ini

Ada beberapa bahan alami yang bisa membantu meredakan gejala masuk angin.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Air Putih

Air putih memiliki sejuta manfaat untuk kesehatan, salah satunya sebagai obat masuk angin alami.

Baca Juga: 3 Bahan Alami Ini Bikin Menstruasi Selalu Datang Tepat Waktu

Ketika badan sedang tidak fit, kamu harus tetap memenuhi cairan tubuh dengan cukup.

Minum air putih atau air hangat bisa membantu meredakan gejala masuk angin.