Atasi Migrain dengan 3 Pengobatan Alami Ini

jpnn.com, JAKARTA - MIGRAIN merupakan salah satu jenis sakit kepala yang bisa menyerang siapa saja.

Untuk mengatasinya, beberapa orang mungkin akan memilih membeli dan meminum obat pereda sakit kepala.

Namun, ternyata mengobatinya dengan obat alami bisa dilakukan untuk meredakannya.

Berikut ini penjelasannya

1. Menghirup minyak lavender

Minyak esensial lavender adalah salah satu pengobatan alami untuk mengatasi migrain yang bisa dicoba.

Menurut sebuah penelitian dari jurnal European Neurology, orang yang menghirup aroma minyak lavender saat migrain menjadi lebih cepat sembuh dibandingkan orang yang menggunakan plasebo (obat kosong/tanpa zat aktif).

Minyak lavender juga memiliki efek yang menenangkan dan menyeimbangkan kadar hormon serotonin dalam tubuh.

Dengan begitu, migrain akibat stres bisa hilang. Anda bisa menggunakan minyak lavender dengan cara dihirup atau dioleskan ke kulit.