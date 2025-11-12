menu
Atasi Nyeri Haid dengan Mengonsumsi 3 Makanan Ini

Kacang almond. Foto: Ilustrasi

jpnn.com, JAKARTA - HAID merupakan tamu bulanan yang datang membawa berbagai masalah pada wanita.

Dengan mengonsumsi makanan yang kaya magnesium, kalsium, dan asam lemak omega-3, Anda bisa membantu mengurangi peradangan dan kram otot, sehingga meredakan nyeri haid.

Tetap terhidrasi dan menghindari kafein dan alkohol juga bisa meredakan gejala-gejala yang mengganggu ini.

Ada beberapa makanan yang bisa membantu mengatasi nyeri haid, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Jahe

Tidak bisa disangkal fakta bahwa jahe merupakan obat alami yang membantu meringankan nyeri haid.

Jahe memiliki sifat antiinflamasi luar biasa yang bisa membantu mengurangi peradangan dan meredakan kram menstruasi.

Tidak hanya itu, jahe juga baik untuk pencernaan dan bisa mengatasi rasa mual yang sering dikaitkan dengan menstruasi.

Selain itu, kamu bisa menambahkan jahe ke dalam makanan atau mengonsumsinya sebagai teh untuk memaksimalkan efeknya.

