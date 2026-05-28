Atasi Nyeri Haid dengan Mengonsumsi 5 Makanan Ini
Kamis, 28 Mei 2026 – 08:59 WIB
jpnn.com, JAKARTA - HAID atau menstruasi merupakan hal rutin yang dialami wanita setiap bulan.
Haid atau menstruasi tentu menimbulkan berbagai nyeri pada wanita.
Mulai dari nyeri pada payudara, kram perut, hingga nyeri pinggang.
Namun jangan khawatir. Ada beberapa makanan yang bisa membantu meredakan nyeri haid.
Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.
1. Pisang
Pisang mengandung vitamin B6 dan bisa membantu meringankan perubahan suasana hati, nyeri haid, serta mengurangi kembung.
Pisang juga menyediakan sumber energi yang cepat dan membantu mengatur pergerakan usus.
2. Kurma
Kurma bisa membantu melawan potensi hilangnya zat besi selama menstruasi.
Ada beberapa jenis makanan yang bisa membantu meredakan nyeri haid dan salah satunya ialah tentu saja buah kurma.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
BERITA TERKAIT