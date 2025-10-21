Atasi Nyeri Sendi, Pharos Indonesia Hadirkan Viostin DS

jpnn.com, JAKARTA - PT Pharos Indonesia menghadirkan Viostin, suplemen nutrisi khusus sendi yang mengandung kombinasi Glucosamine dan Chondroitin.

Formulasi ini bekerja sinergis untuk membantu memperbaiki tulang rawan sendi yang rusak, mengurangi rasa nyeri dan kaku, sekaligus mendukung mobilitas tubuh agar tetap aktif di segala usia.

Dengan ukuran molekul yang lebih kecil, nutrisi dalam Viostin DS lebih mudah diserap tubuh sehingga manfaatnya lebih optimal.

“Viostin hadir untuk mendukung masyarakat tetap aktif tanpa terbebani nyeri sendi. Kami percaya, sendi yang sehat adalah kunci menikmati setiap langkah kehidupan bersama orang tercinta. Melalui Viostin dan gerakan hidup sehat yang kami inisiasi, kami ingin mengajak semua orang menjaga sendi sejak dini,” ujar dr. Mariani Leman selaku Direktur PT NutriSains (Pharos Group).

“Kesehatan sendi bukan hanya urusan lansia. Mulai usia 35 tahun, tulang rawan sudah mulai mengalami penurunan fungsi. Semakin cepat kita menjaga kesehatan sendi, semakin besar kesempatan untuk tetap aktif dan mandiri hingga usia lanjut," imbuh dr. Mariani.

Viostin DS hadir dalam dua pilihan kemasan, Viostin isi 30 kaplet: Rp170.000 – Rp190.000 per box dan Viostin catchcover (isi 5 kapsul): sekitar Rp 30.000 per catch cover.

Produk ini sudah bersertifikat halal, aman dikonsumsi, dan tersedia di apotek, toko obat, minimarket, serta e-commerce (Pharos Official Store, Tokopedia, Shopee, dan lainnya).

"Mulailah peduli hari ini, karena semakin cepat kita bertindak, semakin lama kita bisa bergerak bebas. Saatnya jaga sendi Anda bersama Viostin DS," serunya.(chi/jpnn)