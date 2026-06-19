Atasi Peradangan dengan Mengonsumsi 4 Herbal Ini
jpnn.com, JAKARTA - PERADANGAN merupakan salah satu masalah kesehatan yang harus segera diatasi.
Jika berlangsung terus-menerus, peradangan bisa memicu berbagai penyakit serius seperti artritis dan penyakit jantung.
Ada beberapa jenis herbal yang ampuh melawan peradangan.
Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.
1. Jahe
Jahe merupakan herbal yang dikenal luas karena kemampuannya mengurangi peradangan ringan yang sering tidak disadari.
Pada penderita diabetes, jahe juga membantu menurunkan penanda peradangan dalam darah.
Jahe efektif meredakan nyeri akibat artritis reumatoid (RA) karena mengandung senyawa yang bisa memblokir protein penyebab peradangan.
2. Rosemary
Rosemary tidak hanya bermanfaat sebagai bumbu dapur, tetapi juga bisa meredakan peradangan pada penderita osteoartritis (OA) dan RA.
Ada beberapa jenis herbal yang bisa membantu mengatasi peradangan dengan cepat dan salah satunya ialah tentu saja rosemary.
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