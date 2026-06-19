menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Lifestyle » Kesehatan » Atasi Peradangan dengan Mengonsumsi 4 Herbal Ini

Atasi Peradangan dengan Mengonsumsi 4 Herbal Ini

Atasi Peradangan dengan Mengonsumsi 4 Herbal Ini
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Cabai Rawit. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - PERADANGAN merupakan salah satu masalah kesehatan yang harus segera diatasi.

Jika berlangsung terus-menerus, peradangan bisa memicu berbagai penyakit serius seperti artritis dan penyakit jantung.

Ada beberapa jenis herbal yang ampuh melawan peradangan.

Baca Juga:

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Jahe

Jahe merupakan herbal yang dikenal luas karena kemampuannya mengurangi peradangan ringan yang sering tidak disadari.

Pada penderita diabetes, jahe juga membantu menurunkan penanda peradangan dalam darah.

Baca Juga:

Jahe efektif meredakan nyeri akibat artritis reumatoid (RA) karena mengandung senyawa yang bisa memblokir protein penyebab peradangan.

2. Rosemary

Rosemary tidak hanya bermanfaat sebagai bumbu dapur, tetapi juga bisa meredakan peradangan pada penderita osteoartritis (OA) dan RA.

Ada beberapa jenis herbal yang bisa membantu mengatasi peradangan dengan cepat dan salah satunya ialah tentu saja rosemary.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI