Atasi Perut Kembung yang Menyakitkan dengan Minum 5 Teh Herbal Ini

Ilustrasi teh jahe. Foto: Hellosehat

jpnn.com, JAKARTA - PERUT kembung bisa menyerang siapa saja. Biasanya perut kembung terjadi akibat Anda mengonsumsi makanan dan minuman yang mengandung gas secara berlebihan.

Dari berolahraga hingga meminum air panas, Anda pasti sudah melakukan segala daya untuk mengatasi perut kembung.

Namun Anda tidak perlu terlalu khawatir, karena ada solusi yang lebih sederhana.

Senang mengetahuinya? Yang Anda butuhkan hanyalah secangkir teh herbal yang baru diseduh untuk mengurangi kembung.

Berikut ini penjelasannya, seperti dikutip laman Healthshots.com.

1. Teh adas

Apa itu perut kembung? Ini adalah akumulasi gas dan air karena tingginya kandungan natrium dalam tubuh Anda.

Tentu saja, gangguan pencernaan juga berperan besar dalam memperburuk keadaan, dan saat itulah adas atau saunf bisa menjadi penyelamat.

Sejak zaman dahulu, adas telah menyelamatkan orang dari gas, keasaman, dan kembung, dan kita tidak akan pernah melupakan betapa hebatnya adas.

Ada beberapa jenis teh herbal yang bisa membantu mengatasi perut kembung dengan cepat dan salah satunya adalah tentu saja teh kamomile.

