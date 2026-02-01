Atasi Sakit Jantung dengan Mengonsumsi 3 Bahan Alami Ini
jpnn.com, JAKARTA - JANTUNG merupakan salah satu organ terpenting tubuh yang harus selalu dijaga kesehatannya.
Namun, menerapkan pola gaya hidup yang tidak sehat bisa membuat Anda rentan terserang sakit jantung.
Beberapa bahan alami bisa membantu mengatasi sakit jantung tanpa efek samping.
Obat ini bisa dicoba di rumah untuk membantu meringankan sakit jantung saat itu terjadi dan untuk mencegah kejadian di masa depan.
Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.
1. Almond
Ketika refluks asam menjadi penyebab sakit jantung, makan beberapa almond atau minum secangkir susu almond bisa membantu meringankan sakit pada jantung.
Satu hal yang perlu diingat adalah kacang almond mengandung lemak yang tinggi, bisa menyebabkan naiknya asam lambung.
Jika ini masalahnya, almond justru bisa membuat rasa sakit semakin parah.
Ada beberapa jenis bahan alami yang bisa membantu mengatasi sakit jantung tanpa efek samping dan salah satunya ialah minuman panas.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- 6 Bahaya Makan Bawang Putih Berlebihan, Penyakit Ini Bakalan Mengintai Anda
- Bawang Putih Jadi Target Swasembada Pangan pada 2029
- 4 Manfaat Air Bawang Putih Campur Madu, Baik untuk Sistem Kekebalan Tubuh
- Cegah Penuaan Dini dengan Mengonsumsi 5 Bahan Alami Ini
- Cegah Serangan Kanker dengan Rutin Mengonsumsi 3 Makanan Ini
- 4 Bahan Alami untuk Kesehatan Gigi yang Lebih Baik