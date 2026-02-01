Atasi Sakit Jantung dengan Mengonsumsi 3 Bahan Alami Ini

jpnn.com, JAKARTA - JANTUNG merupakan salah satu organ terpenting tubuh yang harus selalu dijaga kesehatannya.

Namun, menerapkan pola gaya hidup yang tidak sehat bisa membuat Anda rentan terserang sakit jantung.

Beberapa bahan alami bisa membantu mengatasi sakit jantung tanpa efek samping.

Obat ini bisa dicoba di rumah untuk membantu meringankan sakit jantung saat itu terjadi dan untuk mencegah kejadian di masa depan.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Almond

Ketika refluks asam menjadi penyebab sakit jantung, makan beberapa almond atau minum secangkir susu almond bisa membantu meringankan sakit pada jantung.

Satu hal yang perlu diingat adalah kacang almond mengandung lemak yang tinggi, bisa menyebabkan naiknya asam lambung.

Jika ini masalahnya, almond justru bisa membuat rasa sakit semakin parah.