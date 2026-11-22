jpnn.com, JAKARTA - ABeam Consulting Indonesia, perusahaan konsultan manajemen global terkemuka, terus menunjukkan kepedulian terhadap pencemaran sampah plastik yang masih terus menjadi salah satu tantangan lingkungan.

Bekerja sama dengan NEC Indonesia, ABeam Consulting berkomitmen mengurangi limbah plastik di Indonesia. Pada tahun ini, keduanya menjalin kemitraan dengan Plastic Bank, sebuah social enterprise yang berfokus pada pengelolaan limbah plastik, sebagai komitmen nyata dalam upaya penanganan sampah plastik.

Pada Sabtu (21/11), sekitar 100 karyawan dari kedua perusahaan melakukan kegiatan pengumpulan sampah di kawasan Ancol, Jakarta Utara, sebagai simbol komitmen mereka untuk mengatasi masalah sampah.

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Kick-off kegiatan corporate social responsibility (CSR) ini telah dilakukan pada 5 Agustus 2026 di kantor ABeam, Jakarta, dan dihadiri oleh Ken Harada selaku Managing Director ABeam Consulting Indonesia, didampingi oleh Akifumi Katano selaku Direktur Utama NEC Indonesia, sementara Plastic Bank diwakili oleh Irdham Kusumawardhana selaku Country Manager.

Melalui kerja sama ini, ABeam Consulting Indonesia dan NEC Indonesia mendukung komunitas kolektor plastik mengumpulkan sampah plastik untuk dipilah dan didaur ulang sehingga mengurangi polusi plastik dan meningkatkan kesejahteraan komunitas kolektor plastik yang berperan penting dalam mendaur ulang sampah plastik.

Pengumpulan dilakukan secara bertahap pada Agustus 2026 hingga Maret 2027 dan ditargetkan mampu mengumpulkan 12.500 kilogram sampah plastik.

Inisiatif ini juga membuka peluang pendapatan tambahan bagi komunitas kolektor sampah plastik yang terlibat dalam kegiatan pengumpulan sampah.

Langkah itu mencerminkan komitmen bersama ABeam Consulting Indonesia dan NEC Indonesia terhadap kelestarian lingkungan melalui praktik bisnis yang bertanggung jawab dan kolaborasi dengan berbagai pihak.