Atasi Sembelit dengan Mengonsumsi 5 Makanan Ini, BAB Makin Lancar

jpnn.com, JAKARTA - SEMBELIT bisa menyerang siapa saja. Sembelit terjadi akibat Anda jarang mengonsumsi makanan yang mengandung serat.

Sembelit mengakibatkan Anda susah buang air besar. Sembelit terjadi ketika pergerakan makanan melalui sistem pencern.gnya aktivitas fisik, atau pengobatan tertentu.

Meskipun ada banyak pengobatan yang dijual bebas untuk menyembuhkan sembelit seperti obat pencahar dan pelunak feses, yang terbaik adalah memulai dengan makanan kaya serat yang menjaga pergerakan usus Anda dalam kondisi prima.

Berikut ini penjelasannya, seperti dikutip laman Healthshots.com.

1. Apel

Meskipun kita semua tahu bahwa satu buah apel sehari bisa menjauhkan kita dari dokter, ternyata buah ini juga bisa mencegah sembelit.

Menurut sebuah penelitian yang dilakukan oleh US National Library of Medicine, apel adalah sumber serat yang baik dan setiap apel menyediakan hingga empat gram serat.

Jenis serat larut tertentu yang disebut pektin, yang ditemukan secara alami dalam apel, dikenal sebagai pencahar.

Penelitian menunjukkan bahwa pektin memperlancar proses transit makanan melalui usus besar dengan meningkatkan bakteri baik di dalam usus.