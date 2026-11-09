Atasi Tenggorokan Kering dengan 3 Bahan Alami Ini

jpnn.com, JAKARTA - TENGGOROKAN kering merupakan salah satu masalah kesehatan yang harus segera diatasi.

Bagi sebagian orang, tenggorokan kering langsung memutuskan minum obat.

Hal ini sebenarnya tepat, tetapi ada baiknya pula mempertimbangkan mengobatinya dengan bahan alami.

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Obat tenggorokan kering bahan alami banyak macamnya, tetapi yang akan dibahas kali ini adalah dari bahan minuman herbal.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Madu dan lemon

Dua jenis bahan ini sudah lama dikenal sebagai obat herbal yang baik untuk tubuh, salah satunya sebagai pelega tenggorokan kering.

Sifat antimikroba yang ada di dalam madu merupakan bahan alami yang mampu mengatasi peradangan di tenggorokan.

Sedangkan lemon, memiliki kandungan vitamin C yang bagus untuk tubuh membentuk sistem pertahanan alami.