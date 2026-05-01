Atasi Tumit Pecah-pecah dengan 3 Bahan Alami Ini

jpnn.com, JAKARTA - SALAH satu hal yang cukup mengganggu wanita ialah ketika mengetahui tumit kaki mereka pecah-pecah.

Awal tumit pecah-pecah bisa terjadi ketika kulit di sekitar kaki menjadi tebal dan kering.

Ada berbagai metode untuk mencegah tumit pecah atau menyembuhkan yang terkelupas.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Pisang yang dihaluskan

Pisang merupakan salah satu bahan alami yang mengandung banyak nutrisi, termasuk vitamin A, B6, dan C, yang semuanya membantu menjaga elastisitas dan hidrasi kulit.

Pisang adalah pelembab alami yang menjaga kulit di kaki agar tidak kering dan membuatnya tetap basah.

Oleh karena itu, Anda bisa menumbuk dua pisang matang dan menggunakan pasta sebagai salep untuk kakimu.

Sertakan sisi jari kaki dan kuku saat mengoleskan pasta. Setelah didiamkan selama 20 menit, basuh kaki dengan air.