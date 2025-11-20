ATB Marie Coconut Perkuat Segmen Biskuit Bernutrisi dan Tinggi Kalsium

jpnn.com, JAKARTA - ASWFoods memperluas portofolio produknya melalui peluncuran ATB Marie Coconut, varian terbaru dari lini ATB Marie Susu.

Produk ini hadir dengan perpaduan biskuit Marie bertekstur renyah, rasa kelapa, serta kandungan kalsium yang tinggi untuk memenuhi kebutuhan camilan bernutrisi bagi keluarga Indonesia.

Berdasarkan data Nielsen Indonesia (2022), kategori Marie Susu mencatatkan pertumbuhan positif sebesar 11 persen secara nasional.

Sejalan dengan tren tersebut, lini ATB Marie berhasil menempati posisi dua hingga tiga besar dalam penjualan di jaringan ritel modern. Kondisi ini menjadi peluang bagi ASWFoods untuk memperkuat penetrasi pasar melalui inovasi baru.

ATB Marie Coconut dikembangkan dengan konsep biskuit Marie rasa kelapa yang autentik, bernutrisi, dan tetap terjangkau bagi seluruh kalangan.

Konsumsi satu bungkus ATB Marie Susu rasa Original atau Kelapa disebut setara dengan dua gelas susu, menjadikannya pilihan praktis untuk memenuhi kebutuhan kalsium harian.

Marketing Division Head ASWFoods, Raymond Christian Widodo, menyebutkan bahwa peluncuran varian ini merupakan bagian dari strategi inovasi berkelanjutan perusahaan.

Peluncuran ATB Marie Coconut merupakan wujud komitmen ASWFoods untuk terus berinovasi menghadirkan produk yang lezat, bernutrisi, dan relevan dengan gaya hidup modern keluarga Indonesia.