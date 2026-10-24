Ateng Sutisna Desak Pelaku Karhutla Ditindak Tegas, Perusahaan Bisa Disegel
jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi XII DPR RI Ateng Sutisna mendesak pelaku kebakaran hutan dan lahan (karhutla) ditindak tegas serta diwajibkan memulihkan lingkungan yang rusak.
Politikus Fraksi PKS itu menegaskan pemerintah berwenang menyegel atau menghentikan sementara aktivitas di lokasi yang diduga menjadi sumber kebakaran, meski belum ada putusan hukum tetap.
Menurut Ateng, langkah tersebut diperlukan untuk mencegah kebakaran berulang selama proses penyidikan berlangsung.
"Pemerintah, sebelum diputuskan bersalah atau tidaknya, berhak untuk melakukan penyegelan sementara atau penghentian sementara," kata Ateng di Jakarta, Sabtu (24/10).
Meski demikian, penyegelan harus dilakukan secara proporsional. Pemerintah cukup membatasi aktivitas di lokasi yang berkaitan dengan kebakaran, tanpa menghentikan seluruh operasional perusahaan.
"Penyegelan itu atau penghentian sementara itu dimaksudkan untuk jangan sampai terjadi pengulangan kebakaran dalam proses penyidikan," ujarnya.
Ateng juga mengingatkan bahwa pemberian denda saja tidak cukup untuk menyelesaikan persoalan karhutla. Pelaku yang terbukti bersalah harus turut bertanggung jawab atas pemulihan lingkungan.
"Selain namanya denda, itu juga ada upaya-upaya untuk melakukan pemulihan lingkungan. Itu diwajibkan untuk melakukan pemulihan," tegasnya.
Anggota Komisi XII DPR RI Ateng Sutisna mendesak pelaku kebakaran hutan dan lahan (karhutla) ditindak tegas serta diwajibkan memulihkan lingkungan yang rusak.
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