AtlasGo Gandeng Intiland, Manfaatkan AI untuk Perkuat Penjualan Properti

jpnn.com, JAKARTA - Perusahaan teknologi AtlasGo menggandeng pengembang properti Intiland untuk memperkuat transformasi digital pemasaran dan penjualan properti di Surabaya.

Kolaborasi ini memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan (AI) untuk membantu pengembang mengenali calon pembeli potensial, mengoptimalkan strategi pemasaran, dan meningkatkan produktivitas tim penjualan.

Co-Founder sekaligus CTO AtlasGo David Kusnadi mengatakan salah satu tantangan terbesar industri properti saat ini bukan sekadar mendapatkan banyak calon pembeli, melainkan mengidentifikasi konsumen yang benar-benar berpotensi melakukan transaksi.

"Seribu calon pembeli bisa terlihat mengesankan di atas laporan. Tapi bagaimana jika 900 di antaranya bahkan belum siap membeli?" ujar David, Kamis (12/11).

Menurut dia, pengembang kerap menghabiskan anggaran pemasaran untuk menjaring calon konsumen tanpa memiliki gambaran yang cukup mengenai tingkat ketertarikan dan kesiapan mereka membeli properti.

Melalui teknologi AI-powered sales intelligence dan customer behavior analytics, AtlasGo berupaya menjawab persoalan tersebut dengan menganalisis perilaku digital calon pembeli.

Teknologi ini memungkinkan tim pemasaran mengetahui properti yang diminati konsumen, pola interaksi digital, hingga peluang penjualan yang perlu diprioritaskan.

"Karena dalam penjualan properti, masalahnya sering kali bukan kekurangan peluang, tetapi ketidakmampuan mengenali peluang yang sudah ada," ujar David.