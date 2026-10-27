Atlet Binaan PBSI Jaksel Kembali Bersinar di Eropa, Raih 2 Gelar Juara

jpnn.com, JAKARTA - Pebulu tangkis Pengkot PBSI Jakarta Selatan kembali menorehkan prestasi saat berlaga di turnamen internasional.

Terkini, atlet binaan klub Gideon Badminton Club yakni Rajendra Daffa Al Basith dan Suciati Aqueena Ayu menjadi juara pada ajang Luxembourg U17 Open 2026.

Suciati Aqueena Ayu tercatat meraih dua gelar juara seusai berjaya di sektor tunggal putri dan ganda campuran.

Pemain asal Boyolali itu menjadi juara sektor tunggal putri seusai mengalahkan wakil Jerman, Isabella Deng dengan skor 21-13, 21-16.

Di sektor ganda campuran bersama Rajendra di luar dugaan mampu mengatasi pasangan Irlandia Coley Chambers/Amira Pander dengan skor 21-8, 21-18.

Ayu sendiri mengaku senang dengan pencapaian yang diraih pada level internasional di benua Biru.

Terlebih lawan yang dihadapi tidak mudah dengan punya postur tubuh menjulang dan daya juang luar biasa.

“Pasti senang karena ini menjadi gelar juara pertama saya di level internasional,” ujar Ayu.