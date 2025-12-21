Atlet Jateng Sumbang 43 Medali pada SEA Games 2025 Thailand, KONI Beri Apresiasi

jpnn.com - SEMARANG - Atlet asal Jawa Tengah menyumbang 43 medali untuk kontingen Indonesia pada ajang SEA Games 2025 di Thailand.

Diketahui, 63 atlet asal Jateng berlaga di 26 cabang olahraga pada SEA Games 2025.

Para atlet tersebut telah berjuang secara maksimal sehingga kontribusinya cukup signifikan untuk Indonesia pada pesta olahraga multievent terbesar di Asia Tenggara tersebut.

Ketua Umum KONI Jateng Sujarwanto Dwiatmoko mengapresiasi capaian prestasi atlet-atlet Jawa Tengah yang tampil membela Indonesia di SEA Games 2025 Thailand.

“Terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya untuk para atlet dan pelatih atas perjuangan yang diberikan untuk Indonesia. Kami bangga dan bersyukur dengan perolehan 12 emas, 14 perak dan 17 perunggu untuk kontingen Merah-Putih,” ujar Sujarwanto saat penyambutan Tito Hendra Septa Kurnia Wijaya, atlet pencak silat asal Jateng peraih medali emas SEA Games 2025 di Stasiun Tawang Semarang, Minggu (21/12).

Penyambutan atlet asal Kota Semarang dengan pengalungan bunga dilakukan oleh Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) Jawa Tengah Muhamad Masrofi mewakili Gubernur Jateng Ahmad Luthfi.

Turut hadir dalam penyambutan, Wakil Ketua Umum KONI Jawa Tengah Dwi Yasmanto, Ketua Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) Kota Semarang Joko Santoso dan tokoh pembina pencak silat sekaligus Wakil Ketua DPRD Kota Semarang Suharsono.

Sujarwanto menyebut pencak silat merupakan satu dari empat cabang olahraga unggulan Jawa Tengah, yang atlet-atletnya diandalkan kontingen Indonesia mendulang medali, baik emas, perak dan perunggu, di SEA Games 2025.