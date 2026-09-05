Atlet Klungkung Sumbang Tiga Emas untuk Tim Kabaddi Bali di Kerjunas 2026
jpnn.com, JAKARTA - Tim Kabaddi Bali meraih empat medali emas pada Kejuaraan Nasional (Kejurnas) Kabaddi 2026 yang berlangsung di GOR Universitas Negeri Jakarta (UNJ), pada 1-3 September 2026.
Tiga emas disumbangkan atlet Kabupaten Klungkung melalui tiga nomor pertandingan. Habi Zidan menjadi juara Standar Kabaddi Putra, sedangkan I Kadek Angga Surya Widarma meraih emas pada nomor Super Five Putra.
Pada nomor Standar Kabaddi Putri, Cindy Nayla Putri dan Ni Nengah Widyani turut membawa Bali meraih medali emas. Ketiganya tampil pada pertandingan yang digelar 2–3 September 2026 dan dilatih Rizky Hadinata Zulfani.
Satu emas lainnya dipersembahkan atlet dari kabupaten/kota lain di Bali. Hasil tersebut memperlihatkan kemampuan atlet Bali bersaing dalam ajang kabaddi tingkat nasional sekaligus menambah catatan prestasi olahraga daerah.
Ketua Umum Federasi Olahraga Kabaddi Seluruh Indonesia (FOKSI) Klungkung Wayan Sukedana mengapresiasi perjuangan atlet, pelatih, ofisial, dan pihak yang mendukung kontingen Bali.
“Kami sangat bersyukur dan bangga atas capaian Tim Kabaddi Bali. Ini merupakan hasil kerja keras seluruh tim,” ujarnya.
Sukedana berharap hasil tersebut dapat mendorong lebih banyak generasi muda mengenal olahraga kabaddi. Menurut dia, prestasi atlet juga menjadi dorongan untuk meningkatkan kualitas latihan dan pembinaan secara berkelanjutan.
Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Klungkung Anak Agung Gde Anom juga menyampaikan apresiasi atas kontribusi atlet daerahnya.
Atlet Kabupaten Klungkung menyumbangkan tiga medali emas untuk Tim Kabaddi Bali pada Kejurnas 2026.
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