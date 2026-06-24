Atlet Muda Indonesia Punya Kesempatan Besar Kembangkan Karier Lewat Red Bull Next Generation

jpnn.com - Atlet muda Indonesia memiliki peluang mengembangkan karier melalui program Kratingdaeng Red Bull Next Generation.

Head of Marketing PT Aktif Energi Indonesia (AEI) Arif Ritonga mengungkapkan bahwa pihaknya membuka kesempatan bagi atlet berusia 18 hingga 25 tahun untuk bergabung dalam program tersebut.

Program itu dinilai dapat membantu pengembangan karier atlet muda karena peserta terpilih akan mendapatkan pendampingan secara intensif.

Baca Juga: Red Bull Cliff Diving 2026 di Nusa Penida Hadirkan Momen Emosional dan Bersejarah

Selain pendampingan, atlet yang lolos seleksi juga berkesempatan mengikuti berbagai kompetisi dan program pengembangan yang mendukung pencapaian target karier mereka.

“Melalui program ini kami ingin membantu melahirkan generasi atlet yang memiliki keberanian untuk bermimpi besar dan terus mengejar perkembangan diri," ujar Arif.

Dalam program tersebut, Red Bull Next Generation akan memilih lima hingga enam atlet muda terbaik dari berbagai cabang olahraga.

Para atlet yang berminat dapat mendaftar melalui laman redbull.com.

Program pembinaan tersebut rencananya berlangsung selama satu tahun penuh, sementara pengumuman peserta terpilih akan dilakukan pada September mendatang.