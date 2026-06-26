Atlet Muda Kini Punya Wadah Kembangkan Talenta Menuju Level Dunia
jpnn.com, JAKARTA - Ajang Kratingdaeng Red Bull Next Generation hadir sebagai wadah pembinaan atlet muda Indonesia dan Malaysia.
Program ini ditujukan untuk membuka peluang lebih luas bagi atlet berusia 18 hingga 25 tahun agar dapat berkembang menuju jenjang profesional.
Chief Global Marketing Officer TCP Group, Supasita Kraisri, mengatakan kawasan Asia Tenggara memiliki potensi besar di bidang olahraga karena didukung jumlah penduduk usia produktif yang tinggi.
Namun, banyak atlet muda yang masih menghadapi keterbatasan akses terhadap pembinaan dan kesempatan berkompetisi.
Menurut Supasita, Kratingdaeng Red Bull Next Generation dirancang bukan sekadar sebagai ajang pencarian bakat, melainkan program pembinaan berkelanjutan yang mendukung perkembangan atlet dalam jangka panjang.
Inisiatif ini dirancang bukan hanya sekadar program pencarian bakat biasa, melainkan sebagai wadah pembinaan jangka panjang.
"Program ini ditujukan bagi para atlet berusia 18 hingga 25 tahun dari berbagai cabang olahraga, baik olahraga konvensional maupun bidang yang sedang berkembang di kalangan anak muda," ujarnya saat ditemui di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan, Rabu (24/6).
Selain memberikan kesempatan menampilkan kemampuan, program tersebut juga berfokus pada pembentukan karakter, mental, dan kesiapan atlet dalam menjalani karier di dunia olahraga.
Program pembinaan atlet muda hadir untuk membuka peluang menuju panggung olahraga dunia.
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