Atlet SEA Games Dapat Bonus, Medali Emas Terima Rp 1 Miliar

Atlet SEA Games Dapat Bonus, Medali Emas Terima Rp 1 Miliar
Presiden Prabowo Subianto saat memberikan bonus kepada atlet SEA Games ke-33 Thailand, di Istana Negara, Jakarta, pada Kamis (8/1). Foto: Ryana Aryadita/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto memberikan bonus kepada para atlet dan pelatih Indonesia yang telah mengharumkan nama bangsa pada ajang SEA Games ke-33 Thailand, di Istana Negara, Jakarta, pada Kamis (8/1).

Dia menyampaikan rasa bangga dan terima kasih kepada seluruh atlet, pelatih, serta ofisial yang telah berjuang membawa Indonesia meraih prestasi membanggakan.

Menurutnya, keberhasilan para atlet bukan hanya kemenangan di arena olahraga, tetapi juga simbol semangat juang, persatuan, dan ketekunan bangsa Indonesia.

“Saya sebagai Kepala Negara, Kepala Pemerintah, dan sebagai pribadi menyampaikan terima kasih saya kepada saudara-saudara sekalian, atas keberhasilan saudara menjaga kehormatan bangsa Indonesia,” ungkap Prabowo.

Politikus Gerindra itu juga menekankan komitmen pemerintah untuk terus mendukung pengembangan olahraga nasional serta peningkatan kesejahteraan atlet agar Indonesia semakin berdaya saing di tingkat regional maupun internasional.

Dari hati yang paling dalam, Prabowo menyampaikan hormat terhadap para atlet putra-putri terbaik bangsa yang sudah berjuang.

“Kita berharap muncul di Asian Games dengan terhormat, muncul di Olympic Games dengan terhormat. Indonesia negara besar, Indonesia negara kuat, Indonesia negara yang akan bangkit. Saudara-saudara lambang kebangkitan bangsa Indonesia,” tambah Prabowo.

Sementara itu, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir menyampaikan mengenai pencapaian kontingen Indonesia pada SEA Games ke-33 Thailand.

