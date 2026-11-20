jpnn.com - Kabar duka datang dari ajang Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XV Jawa Barat 2026.

Seorang atlet selam asal Kabupaten Bekasi Muhammad Ryan Najwan Muttaqin meninggal dunia saat mengikuti pertandingan di Pantai Tirtamaya, Kabupaten Indramayu, Kamis (19/11/2026).

Ryan meninggal dunia setelah mengalami insiden saat bertanding pada nomor Fin Swim 3.000 meter.

Berdasarkan informasi awal dari tim kesehatan yang bertugas, Ryan sempat mengalami kelelahan hingga keluar dari jalur perlombaan.

Tim penyelamat yang melakukan pemantauan kemudian meminta Ryan kembali ke jalur pertandingan. Namun, setelah melihat kondisinya, tim tersebut mengarahkan Ryan untuk berbalik menuju titik awal.

Saat melakukan manuver putar balik, Ryan diduga bertabrakan dengan atlet lain, kemungkinan pada bagian kepala.

Benturan tersebut diduga membuat Ryan mengalami penurunan kesadaran hingga akhirnya tidak sadarkan diri. Tim penyelamat pun segera mengevakuasinya ke daratan.

Sekitar pukul 11.05 WIB, Ryan tiba di daratan dalam kondisi tidak sadarkan diri. Saat itu, tim dokter juga tengah menangani sejumlah atlet lain yang mengalami kelelahan setelah bertanding.