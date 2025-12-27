Atlet Tenis Justin Barki Sumbangkan Medali Emas SEA Games 2025 untuk Korban Banjir Sumatra

jpnn.com, JAKARTA - Atlet tenis putra Justin Barki menunjukkan empati yang mendalam dengan menyumbangkan raihan medali emasnya di SEA Games 2025 Thailand senilai Rp 1 miliar untuk para korban banjir bandang di Sumatera Utara.

Dalam kompetisi tenis SEA Games ke-33 yang digelar di Thailand (16/12) itu, Justin menjadi penentu medali emas di nomor beregu putra bersama Christopher Rungkat. Atas prestasi, tim tenis putra Indonesia meraih medali emas yang juga senilai Rp 1 miliar dari pemerintah.

"Jadi saya akan menyumbangkan semua hasil penghargaan saya ini, uang, untuk orang-orang di Sumatra Utara. Walaupun mungkin jumlahnya tidak banyak, tetapi saya harap bisa membantu orang-orang di sana," tutur atlet kelahiran 26 Mei 2000 itu.

Justin berasal dari keluarga yang menonjol di bidang olahraga dan bisnis. Ia merupakan sepupu pembalap nasional Sean Gelael serta cucu pengusaha Kiki Barki dan almarhum Dick Gelael, yang turut membentuk lingkungan dukungan dan motivasi dalam perjalanan kariernya.

Pemuda jebolan ekonomi di Princeton University Amerika Serikat ini dikenal sebagai pemain tenis kidal dengan backhand dua tangan yang tajam dan akurat. Ia pernah menorehkan catatan penting di ITF World Tennis Tour, termasuk meraih gelar juara tunggal level M25 di Hong Kong.

Prestasi ini membuatnya menjadi petenis muda Indonesia pertama yang memenangkan turnamen ITF level 25K dalam sejarah seri itu.

Baca Juga: Kemenpora Langsung Evaluasi Cabor yang Tak Mencapai Target di SEA Games 2025

Justin juga meraih kemenangan di sektor ganda dengan beberapa gelar ITF, termasuk juara M15 di Singapura bersama rekannya dari belanda dan gelar ganda lain di seri Harum Energy World Tennis Tour.

Langkah Justin menunjukkan bahwa, keberhasilan dalam olahraga tidak hanya soal medali atau ranking, tetapi juga bisa menjadi sarana yang memberi dampak positif di tengah masyarakat.