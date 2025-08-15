Atlet Tim E-sports Alter Ego Diperhatikan Penuh Aspek Kesehatan Jasmani dan Mental
jpnn.com, JAKARTA - Tim e-sports Alter Ego menggandeng produk kesehatan Interbat untuk musim kompetisi 2025/26.
Chief Executive Officer Alter Ego Delwyn Sukamto menyambut positif kerja sama yang dilakukan untuk mendukung para gamers berlaga.
Diharapkan dengan adanya simbiosis mutualisme yang dibangun membuat atlet dari tim Alter Ego peduli terhadap kesehatan fisik serta mental mereka.
“Kehadiran Interbat sebagai partner dari dunia kesehatan merupakan langkah penting bagi Alter Ego Esports,” kata Delwyn.
“Ini menunjukkan bahwa kesehatan fisik dan mental para atlet e-sports semakin mendapat perhatian serius, dan kami bangga bisa menjadi bagian dari kolaborasi lintas industri ini,” ucapnya.
Direktur Utama PT Interbat Noto Sukamto mengaku senang dengan adanya kerja sama dengan Alter Ego.
Sebagai salah satu tim besar di Indonesia diharapkan produk yang ditawarkan bisa membantu utamanya atlet esports serta anak muda biar bisa lebih sehat dan tampil maksimal.
“Interbat dan Alter Ego bekerja sama untuk membangun segala hal terkait kesehatan untuk anak muda. Agar anak muda semakin sadar terhadap kesehatan. Juga untuk mengedukasi bahwa menjaga kesehatan tidak cukup hanya dengan olahraga dan makan sehat saja,” ujar Noto.
