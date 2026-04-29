Atletico Madrid vs Arsenal, Arteta Minta Skuadnya Tampilkan Kualitas Maksimal
jpnn.com - JAKARTA - Atletico Madrid akan menjamu Arsenal pada leg pertama semifinal Liga Champions 2025/2026 di Stadion Civitas Metropolitano, Madrid, Kamis (30/4) dini hari WIB.
Pelatih Arsenal Mikel Arteta mengatakan bahwa mereka akan memberikan upaya terbaik pada laga tersebut, seperti yang dilakukan terhadap lawan-lawan lainnya.
Dia menegaskan bahwa skuadnya hanya menargetkan kemenangan saat menghadapi Atletico Madrid.
"Kami mempersiapkan diri untuk menang. Itu tidak perlu dipertanyakan lagi," ujar Arteta dikutip dari laman Arsenal, Rabu (29/4).
Juru taktik asal Spanyol itu berharap skuad Arsenal memperlihatkan kualitas maksimal karena mereka akan menghadapi lawan yang tangguh.
"Mereka (Atletico-red) adalah tim dengan segudang pengalaman di kompetisi ini (Liga Champions-red). Mereka layak berada di semifinal ini karena sudah melakukan hal-hal luar biasa. Laga itu akan sulit, tetapi saya pikir kami sudah menunjukkan apa yang bisa kami lakukan di Eropa," ungkap Arteta.
Dia sangat berhasrat membawa Arsenal menjuarai Liga Champions musim ini, yang akan menjadi gelar kampiun perdana mereka di kompetisi itu.
Pada musim lalu, Arsenal bisa saja mencapai final Liga Champions andai tidak kalah dua leg dari Paris Saint-Germain (PSG) di semifinal. Menurut Arteta, Arsenal berada di jalur yang tepat untuk memperbaiki pencapaian mereka pada 2024/2025 itu.
- Drama 9 Gol di Paris! PSG Hajar Bayern Munchen, tapi Cerita Belum Selesai
- PSG vs Bayern Munchen: Kabar Buruk Hantam Die Roten
- Liga Champions PSG vs Bayern, Luis Enrique: Kami Berada di Level Atas
- Taklukkan Newcastle, Arsenal Kembali Pimpin Klasemen Liga Inggris
- Erling Haaland Seusai Bawa Man City Menang & Rebut Puncak Klasemen: Itu Luar Biasa
- Cuma Butuh 1 Gol! Manchester City Kudeta Arsenal dari Puncak, Burnley Terdegradasi