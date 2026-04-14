Atletico Madrid vs Barcelona, Lamine Yamal: Kami akan Berjuang Sampai Akhir

jpnn.com - JAKARTA - Barcelona akan bertarung melawan Atletico Madrid pada leg kedua perempat final Liga Champions.

Laga Atletico Madrid vs Barcelona itu akan berlangsung di Civitas Metropolitano, Rabu (15/4) pukul 02.00 WIB.

Pertandingan ini sangat penting untuk Barca.

Sebab, tim asuhan Hansi Flick itu tertinggal dua gol, setelah menelan kekalahan 0-2 di Nou Camp pada leg pertama pekan lalu.

Untuk melaju ke semifinal Liga Champions, Barca membutuhkan kemenangan dengan selisih tiga gol di kandang Atletico.

Pemain Barcelona Lamine Yamal mengatakan bahwa mereka akan berjuang sampai akhir,.

“Kami berjanji bahwa jika kami tersingkir besok, kami akan berjuang sampai akhir," kata Yamal pada jumpa pers pra-pertandingan, Senin (13/4).

Kekalahan di leg pertama pekan lalu tak lepas dari Barca yang bermain dengan sepuluh pemain sejak menit ke-44 akibat Pau Cubarsi mendapatkan kartu merah, yang kemudian berujung dengan gol Julian Alvarez pada menit ke-45 dan Alexander Sorloth (70).