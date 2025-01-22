Atletico Madrid vs Barcelona, Rashford dan Raphinha Bakal Absen
jpnn.com - JAKARTA - Atletico Madrid akan menjamu Barcelona di Stadion Riyahd Air Metropolitano pada leg pertama semifinal Copa del Rey 2025/2026, Kamis (12/2) malam WIB.
Barcelona dipastikan tidak akan diperkuat Marcus Rashford dan Raphinha.
Laman resmi klub pada Rabu (11/2), menyatakan bahwa Rashford mengalami masalah pada lutut kirinya saat bermain melawan Mallorca pada Sabtu (7/2).
Raphinha mengalami cedera adduktor kanan saat melawan Elche dan absen dalam pertandingan kontra Albacete dan Mallorca.
Barcelona semula memperkirakan pemain asal Brasil ini dapat segera pulih dan bisa kembali bermain di laga kontra Atletico Madrid.
Namun, progres pemulihannya berjalan lebih lambat sehingga klub meragukan keterlibatannya, apalagi sebagai starter.
Diketahui, Atletico Madrid mencapai semifinal dengan cara meyakinkan.
Los Rojiblancos membantai Real Betis 5-0 di perempat final.
Semifinal Copa del Rey Atletico Madrid vs Barcelona, Rashford dan Raphinha bakal absen karena cedera.
