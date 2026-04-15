Atletico Madrid vs Barcelona: Rekor Lamine Yamal Tenggelam

jpnn.com - Rekor bersejarah Lamine Yamal tak mampu menyelamatkan Barcelona dari kegagalan saat menghadapi Atletico Madrid pada perempat final Liga Champions.

Barcelona sejatinya menang 2-1 atas Atletico Madrid yang bertindak sebagai tuan rumah di Riyadh Air Metropolitano, Rabu (15/4/2026) dini hari WIB.

Dalam duel leg kedua perempat final itu, Yamal menorehkan catatan istimewa.

Bintang muda berusia 18 tahun itu mencetak gol cepat yang langsung memberi tekanan kepada tuan rumah.

Tak lama berselang, Ferran Torres menambah keunggulan pada menit ke-24, membuat Barcelona sempat berada di atas angin.

Namun, Atletico Madrid tak tinggal diam. Gol Ademola Lookman (30') mengubah jalannya pertandingan sekaligus memastikan keunggulan agregat bagi tim ibu kota Spanyol.

Hasil itu membawa Atletico melangkah ke semifinal Liga Champions karena unggul agregat 3-2 atas Barca. Sebelumnya, Antoine Griezmann dan kawan-kawan menang 2-0 di Camp Nou.

Di tengah kekecewaan Barcelona, Yamal justru menorehkan pencapaian individu yang tak bisa diabaikan.