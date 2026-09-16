Atletico Madrid vs Osasuna:  Menang 4-0, Los Colchoneros Naik Peringkat Ketiga

jpnn.com - JAKARTA - Atletico Madrid naik ke peringkat tiga klasemen sementara Liga Spanyol setelah menang telak 4-0 atas Osasuna di Riyadh Air Metropolitano, Kamis (17/9). Empat gol Atletico Madrid dicetak oleh Jonathan David, Lee Kang-in, Robin Le Normand, dan Alex Baena.

Tim asuhan Diego Simeone naik ke peringkat tiga dengan 13 poin, dua angka di bawah Real Madrid yang berada posisi dua dan Barcelona yang memuncaki klasemen. Osasuna menempati urutan 13 dengan tujuh poin, demikian laman LaLiga.

Atletico Madrid tampil dominan pada laga lanjutan Liga Spanyol itu. Jonathan David membuka keunggulan Atletico pada menit ke-24.

Penyerang Kanada itu mencetak gol melalui bola rebound setelah tembakan pertamanya memanfaatkan umpan tarik Alejandro Grimaldo ditepis kiper Osasuna Aitor Fernandez.

Sembilan menit setelah turun minum, Lee Kang-in menggandakan keunggulan Atletico. Pemain Korea Selatan itu melepaskan tembakan keras yang tidak mampu dihentikan Fernandez.

Los Colchoneros kian menjauh pada menit ke-61. Fernandez sebelumnya masih mampu menepis tembakan keras Cristian Romero hingga melewati mistar gawang.

Namun, dari sepak pojok yang dihasilkan, Robin Le Normand berhasil mencetak gol setelah tembakannya mengenai pemain lawan dan berubah arah sebelum masuk ke pojok kanan atas.

Osasuna kian kesulitan mengimbangi Atletico. Fernandez sempat kembali melakukan penyelamatan gemilang untuk menggagalkan tembakan melengkung Lee dari luar kotak penalti.