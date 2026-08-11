ATM Emas Hadir di Palembang, Pegadaian Bidik Pertumbuhan Nasabah Investasi Emas

jpnn.com, PALEMBANG - Pegadaian Kantor Wilayah III Sumbagsel mulai memperkuat ekosistem investasi emas di Sumatera Selatan dengan menghadirkan layanan ATM Emas di Kantor Cabang Palembang di Jalan Merdeka.

Kehadiran mesin tersebut tidak hanya menjadi tambahan fasilitas layanan, tetapi juga menjadi bagian dari strategi Pegadaian untuk memperluas akses masyarakat terhadap produk emas, mulai dari Tabungan Emas, pembelian emas hingga pencetakan emas fisik.

Secara nasional, Pegadaian memperluas layanan ATM Emas dengan menambah 20 unit pada 2026.

Sejumlah mesin tersebut ditempatkan di berbagai Kantor Wilayah Pegadaian di Indonesia, termasuk di wilayah Kanwil III Sumbagsel.

Kantor Cabang Palembang dipilih sebagai lokasi ATM Ema karena dinilai memiliki potensi yang mendukung pengembangan layanan.

Lokasinya berada di pusat Kota Palembang dengan aktivitas nasabah yang tinggi dan akses yang relatif mudah.

Selain lokasi yang strategi, kesiapan fasilitas juga menjadi pertimbangan.

Kantor Cabang Palembang memiliki ruang untuk penempatan mesin, jaringan listrik dan konektivitas LAN, CCTV yang mencakup area ATM Emas serta sistem pengamanan selama 24 jam.