atmos Perkuat Eksistensi Sneaker Culture Lewat Flagship Store di Bandung
jpnn.com, BANDUNG - Kota Bandung makin menegaskan posisinya sebagai pusat budaya sneakers di Indonesia. Bagi anak muda, sneakers bukan sekadar alas kaki, melainkan simbol gaya hidup dan ekspresi diri yang melekat erat dengan kultur urban kota ini.
Melihat potensi besar tersebut, atmos, brand retail sneakers asal Jepang, resmi membuka flagship store terbarunya di 23 Paskal Bandung pada Sabtu, 4 Oktober 2025.
Pembukaan ini menandai langkah strategis atmos dalam memperluas jaringan dan memperkuat komunitas sneaker culture di Tanah Air.
“Bandung memiliki peran penting dalam perkembangan budaya sneakers di Indonesia. Kota ini dikenal sebagai pusat kreativitas anak muda dengan komunitas yang solid dan apresiasi tinggi terhadap fashion serta kolektibilitas sneakers,” ujar Herlina Winardo, Brand Manager atmos Indonesia, dalam keterangannya, Jumat (24/10).
Dia menambahkan, Bandung juga memiliki sejarah panjang dalam industri kreatif dan fashion independen yang turut mendorong tumbuhnya budaya streetwear.
“Bagi kami, Bandung bukan hanya pasar potensial, tapi juga jantung gerakan budaya yang terus berkembang,” imbuhnya.
Atmos Bandung menghadirkan konsep Otaku Room, area tematik yang menggabungkan budaya Jepang dan gaya hidup urban.
Pengunjung dapat menikmati hand-drip coffee by Fuglen, matcha, hingga Japanese cream soda sambil menjelajahi koleksi eksklusif sneakers dan item kolektibel khas atmos.
Bandung dikenal sebagai pusat sneaker culture Indonesia, kini atmos resmi buka flagship store di 23 Paskal.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- The Roger Clubhouse Pro atmos Memadukan Olahraga dan Fesyen
- The Vagabond, Hasil Kolaborasi Ortuseightlifestyle dengan Indonesian Sneaker Team
- Keseruan Berburu Sneaker di Hari Pertama USS 2023
- Bazaar Sneaker Original Kembali Hadir, Sediakan Sepatu dari Berbagai Merek
- Hadirkan Konsep Otaku Room, atmos Bidik Kota Surabaya
- JSD 2023 Digelar di ICE BSD, Pencinta Sneaker Merapat