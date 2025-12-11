menu
Atmosfer Fantastis di GBLA, Bojan Hodak Puas Persib Bandung Tundukkan Bangkok United
Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak dalam konferensi pers pascalaga AFC Champions League Two (ACL 2) di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Rabu (10/12/2025) malam. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com - Persib Bandung berhasil lolos ke babak 16 besar AFC Champions League Two (ACL 2) seusai mengalahkan Bangkok United dengan skor 1-0.

Ramon Tanque menjadi pahlawan dalam laga penentu di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Rabu (10/12/2025) malam.

Persib Buang Banyak Peluang

Pada pertandingan tersebut, Persib seharusnya bisa menang dengan selisih dua gol andaikan penalti Uilliam Barros pada menit ke-3 berhasil masuk ke gawang Bangkok United. Namun, bola berhasil ditepis penjaga gawang.

Pelatih Persib Bojan Hodak menilai timnya kurang beruntung.

"Saya cukup senang dengan performa kami hari ini. Kami tidak beruntung karena gagal memanfaatkan penalti dan bola mengenai tiang sebanyak empat kali."

"Saya tidak tahu kenapa ini terjadi, tetapi pada akhirnya kami tetap bisa meraih kemenangan 1-0," kata Hodak dalam konferensi pers pascalaga ACL 2.

Hodak Terpukau Atmosfer GBLA

Juru taktik asal Kroasia itu juga mengapresiasi kehadiran suporter di stadion. Dia takjub dengan atmosfer yang membuat para pemain kian bersemangat.

"Kami bermain cukup baik meski ini merupakan pertandingan kelima dalam 20 hari. Atmosfer hari ini (kemarin, red) fantastis. Terkadang ketika pemain kelelahan, dukungan suporter memberikan tenaga tambahan bagi mereka," ujarnya.

Komentar Pelatih Persib Bojan Hodak seusai timnya menang dari Bangkok United dan lolos ke babak 16 besar AFC Champions League Two (ACL 2),

