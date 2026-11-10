Atome Finance Dorong Transisi Kendaraan Listrik Lewat Solusi Pembiayaan

jpnn.com, JAKARTA - PT Atome Finance Indonesia terus memperluas pemahanan mengenai layanan pembiayaan digital dan akses keuangan kepada masyarakat Indonesia.

Upaya itu dilakukan Atome Finance dengan berpartisipasi dalam Multifinance Day 2026 yang berlangsung pada 9–11 Oktober 2026 di Main Atrium Living World, Denpasar, Bali.

Keikutsertaan itu merupakan bagian dari dukungan Atome Finance terhadap Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (Gencarkan) dan program Bulan Inklusi Keuangan (BIK) 2026.

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Mengusung tema “Bijak Berhutang Hidup Sejahtera”, Multifinance Day 2026 menjadi ruang edukasi bagi masyarakat untuk memahami pembiayaan yang aman dan bertanggung jawab.

Direktur Utama PT Atome Finance Indonesia Meri Ui mengungkapkan partisipasi dalam kegiatan ini untuk membantu masyarakat untuk mengolah keuangan agar tidak salah.

"Ini memberi ruang bagi kami untuk berinteraksi langsung dengan masyarakat dan membantu mereka memahami pembiayaan secara lebih utuh, mulai dari cara memilih lembaga pembiayaan resmi hingga mengelola cicilan dengan bijak,” ujar Meri Ui dalam siaran persnya, Selasa (10/11).

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Atome Finance melakukan sejumlah aktivitas pada ajang tersebut mulai dari mengadakan sesi edukasi literasi keuangan di panggung utama bertajuk “Mengenal Lembaga Pembiayaan: Peroleh Akses Kredit secara Aman dan Bertanggung Jawab”.

Atome Finance mengangkat sejumlah topik penting, mulai dari pentingnya memilih lembaga pembiayaan yang berizin dan diawasi OJK, cara menjaga catatan dan kesehatan kredit, hingga strategi untuk mengelola cicilan secara bijak sesuai kebutuhan dan kemampuan finansial.