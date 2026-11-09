Atome Finance Hadir di FinExpo 2026 Bandung

jpnn.com, BANDUNG - PT Atome Finance Indonesia (Atome Finance) berpartisipasi dalam FinExpo 2026 memperluas literasi dan inklusi keuangan digital bagi masyarakat, yang digelar di Trans Studio Mall Bandung pada 29 Oktober–1 November 2026.

Partisipasi ini merupakan bagian dari dukungan Atome Finance terhadap Bulan Inklusi Keuangan (BIK) 2026, yang menjadi agenda nasional dalam mendorong pemahaman masyarakat terhadap layanan keuangan formal.

FinExpo 2026 menjadi puncak perayaan BIK, yang digelar oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama para Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK), sekaligus mendukung Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (Gencarkan).

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Melalui kehadirannya di booth pameran, Atome Finance membuka akses bagi masyarakat untuk mendapatkan konsultasi gratis mengenai produk pembiayaan, termasuk informasi mengenai hak dan kewajiban pengguna.

Inisiatif ini dihadirkan sebagai upaya untuk membantu masyarakat memahami layanan pembiayaan secara lebih menyeluruh, sehingga dapat mengambil keputusan keuangan dengan lebih bijak.

Pengunjung FinExpo 2026 juga diperkenalkan pada berbagai produk dan layanan Atome Finance, mulai dari solusi Buy Now Pay Later (BNPL) yang tersedia melalui berbagai kanal dan mitra perusahaan, hingga pembiayaan kendaraan roda dua listrik (EV Financing) yang mendukung gaya hidup dan mobilitas ramah lingkungan.

Selain itu, Atome Finance juga menyoroti komitmennya dalam memperluas akses pembiayaan berkelanjutan bagi segmen Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

“Melalui partisipasi dalam FinExpo 2026, kami ingin mendekatkan informasi dan solusi pembiayaan kepada masyarakat agar mereka dapat mengenal pilihan pembiayaan formal yang aman, transparan, dan sesuai kebutuhan,” tutur Meri Ui Direktur Utama PT Atome Finance Indonesia.