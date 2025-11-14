menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Tenis » ATP Finals 2025: Alcaraz ke Semifinal Sebagai Juara Grup

ATP Finals 2025: Alcaraz ke Semifinal Sebagai Juara Grup

ATP Finals 2025: Alcaraz ke Semifinal Sebagai Juara Grup
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Carlos Alcaraz di ATP Finals 2025. Foto: Marco Bertorello/AFP

jpnn.com - TORINO - Petenis Spanyol Carlos Alcaraz memastikan bertahan di peringkat satu dunia pada akhir tahun, setelah mengalahkan pemain Italia Lorenzo Musetti di matchday terakhir penyisihan grup ATP Finals 2025 yang berlangsung di Torino, Italia.

Pada laga di Inalpi Arena, Jumat (14/11) dini hari WIB itu, Alcaraz menang 6-4, 6-1 dan memastikan menjuarai grup Jimmy Connors.

Alcaraz pun berhak ke semifinal sebagai juara grup, sementara posisi runner up ditempati Alex de Minaur.

Baca Juga:

Di semifinal, Alcaraz akan bertemu dengan runner up grup Bjorn Borg, sedangkan Minanur menghadapai juara grup Bjorn Borg, yakni Jannik Sinner.

Apa pun hasil di semifinal, Alcaraz akan mengantongi poin yang tak mungkin dikejar Sinner -peringkat kedua dunia saat ini, di akhir tahun.

"Sejujurnya, ini sangat berarti bagi saya, menjadi petenis nomor satu selalu menjadi tujuan. Di awal tahun, saya melihat posisi itu jauh untuk saya, karena Jannik (Sinner) memenangi hampir setiap turnamen yang dia ikuti," ujar Alcaraz.

Baca Juga:

"Jadi, ya, bagi saya, posisi ini penting. Kerja keras tim sepanjang musim, naik-turun, terbayar. Saya sangat bangga dengan kinerja tim," imbuhnya.

Penyisihan grup ATP Finals 2025 menyisakan dua pertandingan akhir di grup Bjorn Borg, yakni Jannik Sinner vs Ben Shelton dan Alexander Zverev vs Felix Auger Aliassime.

Carlos Alcaraz menang di matchday terakhir penyisihan grup ATP Finals 2025. Ketemu siapa di semifinal?

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI