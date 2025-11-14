ATP Finals 2025: Alcaraz ke Semifinal Sebagai Juara Grup
jpnn.com - TORINO - Petenis Spanyol Carlos Alcaraz memastikan bertahan di peringkat satu dunia pada akhir tahun, setelah mengalahkan pemain Italia Lorenzo Musetti di matchday terakhir penyisihan grup ATP Finals 2025 yang berlangsung di Torino, Italia.
Pada laga di Inalpi Arena, Jumat (14/11) dini hari WIB itu, Alcaraz menang 6-4, 6-1 dan memastikan menjuarai grup Jimmy Connors.
Alcaraz pun berhak ke semifinal sebagai juara grup, sementara posisi runner up ditempati Alex de Minaur.
Di semifinal, Alcaraz akan bertemu dengan runner up grup Bjorn Borg, sedangkan Minanur menghadapai juara grup Bjorn Borg, yakni Jannik Sinner.
Apa pun hasil di semifinal, Alcaraz akan mengantongi poin yang tak mungkin dikejar Sinner -peringkat kedua dunia saat ini, di akhir tahun.
"Sejujurnya, ini sangat berarti bagi saya, menjadi petenis nomor satu selalu menjadi tujuan. Di awal tahun, saya melihat posisi itu jauh untuk saya, karena Jannik (Sinner) memenangi hampir setiap turnamen yang dia ikuti," ujar Alcaraz.
"Jadi, ya, bagi saya, posisi ini penting. Kerja keras tim sepanjang musim, naik-turun, terbayar. Saya sangat bangga dengan kinerja tim," imbuhnya.
Penyisihan grup ATP Finals 2025 menyisakan dua pertandingan akhir di grup Bjorn Borg, yakni Jannik Sinner vs Ben Shelton dan Alexander Zverev vs Felix Auger Aliassime.
Carlos Alcaraz menang di matchday terakhir penyisihan grup ATP Finals 2025. Ketemu siapa di semifinal?
