ATR Cycling Gelar Program MABBES, Waktunya Beli Sepeda dan Aksesori

ATR Cycling gelar promo MABBES. Foto: atrcycling

jpnn.com, JAKARTA - Menyambut Ramadan 2026, ATR Cycling menghadirkan program bertajuk MABBES—akronim dari Maret Banyak Bonus Extra Seru.

Program digelar pada 1–10 Maret 2026, menawarkan potongan harga hingga 25 persen untuk berbagai produk sepeda dan aksesori.

Lewat MABBES, ATR Cycling tak sekadar berbicara soal diskon. Mereka ingin mengajak masyarakat memulai bulan suci dengan gaya hidup yang lebih aktif dan sehat.

Bersepeda dinilai tetap relevan dilakukan selama Ramadan, baik sebagai olahraga ringan menjelang berbuka maupun aktivitas santai pada akhir pekan.

Promo itu mencakup beragam kategori, mulai dari sepeda gunung, sepeda lipat, hingga sepeda listrik.

Sejumlah merek yang masuk dalam program antara lain United Bike, Genio Bike, Avand, KHE, serta komponen dari Shimano.

Potongan harga membuka peluang bagi konsumen untuk mendapatkan produk berkualitas dengan harga lebih ramah di kantong.

Direktur PT. Bintang Mas Lestari, Winston Mulyadi, menyebut MABBES sebagai bentuk apresiasi kepada pelanggan sekaligus komitmen perusahaan dalam menghadirkan produk terbaik.

