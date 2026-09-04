ATR Cycling Gelar Program SPBU: Diskon Harga Hingga 50 Persen

jpnn.com, JAKARTA - Para pencinta sepeda punya alasan kuat untuk senyum-senyum sendiri di awal September ini.

Buat kamu yang sudah lama mengincar sepeda baru atau sekadar ingin merakit kembali hobi gowes yang sempat tertunda, momen yang ditunggu-tunggu akhirnya datang.

Melalui program "SPBU: September Promo Banyak Untung", ATR Cycling menggelar obral besar-besaran.

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Tidak tanggung-tanggung, ada potongan harga hingga 50% plus deretan cashback menarik.

Promo berlangsung sangat singkat, hanya 10 hari, mulai dari 1 hingga 10 September 2026.

Buat yang mau upgrade rakitan atau cari sepeda pertama, pilihannya pun terbilang melimpah.

Mulai dari United Bike, Genio Bike, Avand, Rubick, KHE, sampai beragam komponen dan aksesori pendukung lainnya bisa diboyong langsung secara online.

Menariknya, kamu tak perlu repot keluar rumah. Berbagai penawaran bisa disikat lewat toko resmi ATR Cycling di marketplace favoritmu, seperti Shopee, Tokopedia, TikTok Shop, Lazada, hingga Blibli.