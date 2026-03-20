Atraksi Baru di PIK, Open Top Tour Bus Tingkat Terbuka Layani Pengunjung saat Lebaran

jpnn.com, JAKARTA - Agung Sedayu Group (ASG) sebagai pengembang Pantai Indah Kapuk (PIK) tak henti-hentinya berinovasi demi menarik pengunjung untuk mengunjungi kawasan mandiri terintegrasi itu.

Developer terkemuka itu menghadirkan cara baru menikmati wisata kota di PIK saat libur Lebaran.

Yang terkini, ASG meluncurkan program Open Top Tour – Jakarta Seaside menggunakan bus tingkat terbuka mulai 21 Maret 2026. Dengan bus tanpa atap itu, pengunjung bisa leluasa menjelajahi dan menikmati pemandangan di PIK.

Head of Tourism Development ASG Fenny Maria menjelaskan Open Top Tour – Jakarta Seaside merupakan bagian dari rangkaian PIKcation yang dirancang untuk mengisi libur Lebaran dengan pengalaman rekreasi yang berbeda.

Dengan konsep bus tanpa atap, pengunjung dapat menikmati panorama kawasan PIK secara langsung, terutama pada waktu sore hingga malam hari ketika suasana kawasan semakin hidup.

“PIK Tourism Board terus berkomitmen untuk mendukung kemajuan sektor pariwisata,” ujar Fenny.

Menurut Fenny, ASG berkolaborasi dengan Transjakarta untuk program itu. Kolaborasi itu merupakan langkah strategis untuk memperluas akses wisata bagi masyarakat.