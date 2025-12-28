Atraksi Budaya dan UMKM Warnai Liburan Nataru di Toba Caldera Resort

jpnn.com, TOBA - Kawasan wisata Toba Caldera Resort di Kabupaten Toba, Sumatera Utara, dipadati pengunjung lokal maupun luar daerah sejak awal libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025/2026. Peningkatan jumlah wisatawan terjadi sejak pembukaan rangkaian acara Liburan Nataru oleh Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (BPODT) pada 20 Desember 2025.

Acara yang berlangsung hingga 4 Januari 2026 ini menawarkan sejumlah atraksi seni dan budaya sebagai daya tarik utama. Kawasan danau vulkanik UNESCO Global Geopark ini dipenuhi rombongan keluarga, kelompok wisatawan, dan komunitas pecinta budaya.

Pertunjukan seni tradisional Batak, musik lokal dan modern, hingga cosplay Santa Claus turut mengisi acara.

Tidak hanya pertunjukan, bazar UMKM yang menampilkan produk kuliner khas, kerajinan lokal, serta parade kopi dan durian dari desa sekitar juga menjadi magnet tersendiri. Para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) setempat mendapatkan ruang untuk memperkenalkan produknya kepada para pengunjung.

Direktur Utama BPODT mengatakan rangkaian kegiatan ini bertujuan memperkuat posisi Toba Caldera Resort sebagai destinasi unggulan sekaligus memberikan pengalaman budaya yang berbeda. Acara ini juga menjadi sarana pemberdayaan masyarakat lokal melalui keterlibatan komunitas seni dan pelaku wisata.

Sejumlah pengunjung yang ditemui menyatakan puas dengan suasana dan ragam kegiatan. “Acara di sini sangat meriah. Kami bisa menikmati seni, budaya, dan kuliner khas Toba sekaligus liburan bersama keluarga,” ujar salah satu wisatawan dari Medan yang berkunjung bersama keluarga.

Pihak pengelola BPODT optimistis momentum libur Nataru ini akan mendorong peningkatan kunjungan wisatawan ke kawasan Danau Toba, sekaligus memberi dampak positif bagi perekonomian lokal. (tan/jpnn)