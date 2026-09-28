ATSI Siapkan Terobosan soal Kuota Internet Hangus, Begini Rencananya

jpnn.com, BANDUNG - Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) buka suara mengenai ketentuan kuota internet yang hangus.

Ketua ATSI Marwan O. Baasir mengungkapkan saat ini tengah menggodok skema perlindungan dan kompensasi terkait kouta internet.

Dia mengungkapkan pembahasan tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Digital mengenai ketentuan perlindungan kuota pelanggan.

"Jadi, selama sebulan ini kami sudah berdiskusi dan sudah berjalan. Besok kami akan sampaikan dari masing-masing operator menyampaikan laporan," kata Marwan saat ditemui di Bandung, Jawa Barat, Minggu (27/9).

Dia mengatakan ketentuan perlindungan kuota pada prinsipnya berlaku bagi produk data internet dengan sistem kuota terakumulasi atau rollover maupun kuota yang hangus pada akhir periode atau non-rollover.

Kedua sistem tersebut tetap menjadi pilihan pelanggan.

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Namun, pelanggan yang memilih paket non-rollover tetap mendapatkan perlindungan dari operator sesuai dengan ketentuan surat edaran yang berlaku.

"Perlindungan lainnya berarti operator punya keleluasaan untuk berinovasi memberikan pemanis karena pelanggan memilih non-rollover," katanya.