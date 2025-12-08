Atta Halilintar Kembali Salurkan Bantuan untuk Korban Bencana di Sumatera

menu
Atta Halilintar saat pengiriman bantuan untuk korban bencana banjir bandang dan longsor di kawasan Sumatera. Foto: Instagram/attahalilintar

jpnn.com, JAKARTA - YouTuber Atta Halilintar kembali mengirimkan bantuan untuk korban banjir bandang dan longsor di kawasan Sumatera.

Kali ini, dia mengabarkan bahwa sejumlah bantuan telah dikirim ke kawasan Aceh.

"OTW Aceh lagi. Malam tadi saya mendapat kabar mengharukan, bantuan jalur laut juga akhirnya bisa berjalan, (selain bantuan udara)," ungkap Atta Halilintar melalui akun miliknya di Instagram, Minggu (7/12).

Suami Aurel Hermansyah itu merasa bersyukur bantuan bisa dikirimkan melalui udara dan laut.

Atta Halilintar berharap bantuan berupa sembako hingga keperluan hidup sehari-hari itu dapat ke lokasi bencana yang sulit terjangkau.

"Hari ini saya ikut membersamai dan memastikan sendiri bahwa amanah dari orang-orang baik bisa sampai ke titik-titik yang bisa dijangkau lewat laut. Semoga apa yang tidak bisa ditembus roda, bisa digapai oleh ombak dan angin laut dengan kapal yang besar," jelas pria berdarah Minangkabau itu.

Menurut Atta Halilintar, bantuan tersebut bisa dikirimkan berkat kerja sama semua pihak.

Dia kemudian mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang membantu dan menitipkan bantuan untuk korban banjir bandang dan longsor di Sumatera.

