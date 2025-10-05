Atta Halilintar Terlibat, Film Kuncen Segera Tayang di Bioskop

jpnn.com, JAKARTA - HERS Productions bekerja sama dengan Cinevara Studio merilis official trailer dan official poster film horor terbaru berjudul Kuncen.

Dibintangi oleh Azela Putri, Davina Karamoy, Cinta Brian, Mikha Hernan, Vonny Felicia, dan Sara Wijayanto, official trailer film Kuncen mengikuti kisah persahabatan dalam pendakian gunung dengan kisah misteri yang mengikuti.

Trailer film Kuncen dibuka dengan visual sebuah desa yang penuh kabut. Diikuti dengan nuansa horor dalam balutan scoring misterius mengikuti karakter Awindya (Azela Putri), yang ingin mencari kekasihnya yang hilang, setelah tidak ada kabar saat naik gunung.

Awindya lalu mengajak kedua temannya, Agnes (Vonny Felicia) dan Mojo (Mikha Hernan) untuk menyusul pacarnya. Dalam perjalanannya, ketiganya bertemu dengan Yoga (Cinta Brian) dan Diska (Davina Karamoy), dua orang asing yang juga kehilangan orang terdekatnya di gunung.

Situasi menjadi rumit saat juru kunci atau kuncen gunung tewas tragis akibat ilmu hitam. Pencarian orang terdekat kelimanya pun kini berada dalam sebuah ancaman mengerikan.

Dikejar waktu mencari kedua orang yang hilang, kini kelimanya juga harus mencari, siapa kuncen gunung berikutnya yang bisa membantu mereka menemukan orang terdekat mereka yang hilang? Berhasilkah mereka menemukan penerus sang penjaga; Kuncen dari gunung tersebut, di tengah ancaman gaib yang muncul?.

Kuncen akan membawa kengerian misteri yang meneror orang-orang yang berani memasuki wilayah gunung tersebut tanpa bantuan seorang kuncen.

Film tersebut juga mengangkat sebuah mitos dan tradisi lokal yang banyak dipercaya di berbagai wilayah di Indonesia tentang kehadiran seorang kuncen yang menjaga sebuah tempat yang sakral.